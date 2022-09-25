林佳龍受訪時透露，他和徐國勇在這次活動中，有針對消防災防業務交流意見。（李奇叡攝）

新北市消防災防產業支持林佳龍後援會成立大會今天下午在板橋舉辦，近400位消防產業從業人員出席力挺，內政部長徐國勇也現身站台，並打包票林佳龍對消防非常重視，支持林佳龍就是選擇安居樂業，兩人也在活動前交流意見，林佳龍透露「徐國勇承諾會全力支持」。

徐國勇說，過去他和林佳龍在立法院、行政院共事，林佳龍對消防非常重視，交通部長任內面對災難救助，動作也都非常迅速，並支持提升警消權益與消防產業發展。

徐國勇強調，消防做得好，城市才能安居樂業，支持林佳龍，就是支持消防弟兄與消防產業，因此支持林佳龍就是選擇安居樂業。

林佳龍表示，重申「推動建物安全主動監測」、「強化防救災機制與組織」、「補齊救災能量與設備」、「擴大公私協力」四大防災政策，並提及自己是台灣首位成立三棲救難協會的地方首長，後來他也成立台灣消防發展交流協會，邀集產業、學術界與政府單位建置平台，從事救災工作也做國際交流，現在國際很重視智慧防災和韌性城市，台灣可以作為印太地區災害防救NGO的中心並培育人才，災害防救的技術、產業會是台灣優勢，

林佳龍指出，消防產業是救災工作關鍵，也需要合理利潤，台灣儀器與裝備，都是物美價廉，可以成為國家隊，最近也會捐贈450萬元在內政部消防署訓練中心興建「防災產業館」，讓產業界展示設備，促進國際交流，甚至未來還可以在這裡接訂單，迎接數位時代。

林佳龍受訪時透露，內政部和交通部是災害防救第一線，過去他和徐國勇在消防災防業務上有密切合作，因此在活動過程中有互相交流意見，因為內政部業務與新北市密切相關，徐國勇也表示會全力支持，希望新北大翻新就從智慧防災做起。