全球股匯市今年大變動，美元在美國聯準會強力升息帶動下，升勢凌厲，非美貨幣完全無法招架，全球科技產業調研機構Omdia甚至表示，美元在今年第二季開始走強，影響到全球半導體產業的生態，以非美貨幣回報營收的半導體業者，盈收數據轉換成美元時出現營收下降，特別是非美國公司以當地貨幣計算的季度營收，實際上是增長，但以美元計算時卻出現成長衰退。

「全球半導體市場的總收入，向來是以美元計算的」，該機構團隊表示，這已是沒辦法改變的事實。Omdia最新發布的《半導體市場競爭格局追蹤（Competitive Landscape Tracker）》報告顯示，2022年第二季全球半導體市場收入首次下滑，增長進一步疲軟。

據統計，2022年第二季全球半導體市場盈收1,581億美元，相比2022年第一季的1,612億美元下降1.9％。在此之前，半導體行業已接連增長8個季度，為有史以來持續時間最長的連續增長。

惟需注意，真正的強勢美元在7月大爆發，以新台幣兌美元為例，今年來貶值12.55％，幾乎是在8～9月期間快速從29.864貶值到31.7，每天以貶值1角多的幅度；日圓、歐元也都無法招架。

Omdia高級研究分析師Cliff Leimbach表示，2022年第二季度半導體市場收入下降，在Omdia追蹤該市場20年來的倒數第三低。在疫情期間，居家工作和網課等「宅經濟」，使需求出現前所未有的增長。惟，考慮到半導體市場的週期性，經過2022年下半年以及2023年上半年的調整，半導體市場將回歸到疫情之前的常態。