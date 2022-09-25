在地聲援！國民黨基隆市長候選人謝國樑今(25日)宣布，本週已正式成立中山、仁愛、中正三區後援會，看到這麼多好朋友、議員、里長站出來力挺，除了心裡感動外，也讓他非常有信心拿下這次勝利。謝國樑還點名國民黨基隆市議員候選人張芳麗、莊榮欽、宋瑋莉、莊敬聖、張淵翔、藍敏煌、呂美玲，呼籲市民不只市長要投謝國樑，議員、里長也要力挺優秀的國民黨候選人。

謝國樑今(25日)在臉書發文表示，這兩天基隆天氣開始不太穩定，雨勢時大時小，「不曉得大家都還好嗎？都要注意安全哦！」繼上週之後，他再跟大家報告，本週已經正式成立中山區、仁愛區、中正區的後援會。

他感性地說，這兩天，看到這麼多站出來力挺謝國樑的好朋友、議員、里長，心裡真的很感動，大雨也澆不熄大家的熱情，這些都是他最堅強的後盾！「有你們的支持，國樑非常有信心，也一定會努力，拿下這次的勝利。」

謝國樑最後也跟大家懇託，這次選舉除了市長投謝國樑，議員、里長也一定要力挺優秀的國民黨候選人，讓未來市府與議會、地方能更順暢合作，大家一起為市民做事，為基隆努力打拼。