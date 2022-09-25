余男、陳姓荷官詢後依違反提供賭博場所及聚眾賭博罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市三峽區一名余姓男子，以「代客洗鞋、洗包」當作掩護，實則經營德州撲克賭場，警方接獲情資後深入追查，於24日深夜一舉破獲，逮回9人，其中余男、陳姓荷官詢後依違反提供賭博場所及聚眾賭博罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

這處代客洗鞋、洗包店門口看起來十分正常，還擺放著「鞋槓青年」招牌，但三峽警方接獲情資，發現余男在臉書上招攬賭客，遂深入追查蒐證，昨晚23時持搜索票強行進入賭場，讓在場的余男、陳姓荷官以及7名賭客全都傻住，乖乖就範。

警方表示，余男經營的「德州撲克牌」遊戲，以新台幣兑換等值籌碼，再由賭客相互對賭，余嫌再從每局賭資中抽取5％做為抽頭金，藉此牟利。

警方將9人逮回，並查扣抽頭金1000元、賭資4萬4000元、撲克牌2副等相關證物，詢後余男、余男、陳姓荷官依違反提供賭博場所及聚眾賭博罪嫌移送法辦，另外7名賭客則依違反社會秩序維護法，每人裁處新台幣9000元。