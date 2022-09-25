台中市長盧秀燕(右起)與台南市長參選人謝龍介合體，盧分享台中施政經驗。(盧秀燕團隊提供)

台中市長盧秀燕啟動跨縣市輔選，首站到台南舉辦座談會，現場湧入近千位支持者、幾乎塞滿會場。(盧秀燕團隊提供)

台中市長盧秀燕啟動跨縣市輔選，首站到台南舉辦座談會，現場湧入近千位支持者、幾乎塞滿會場。(盧秀燕團隊提供)

選舉倒數2個月，選情持續升溫，被國民黨視為「最強母雞」的台中市長盧秀燕，把握假日時間，25日首度啟動跨縣市站台輔選，她帶著台中發展經驗，到台南與國民黨台南市長候選人謝龍介合體，分享台中幸福攻略並發揮「飛燕效應」，盼鞏固國民黨整體選情。

盧秀燕25日一早行程滿檔，除要參加市政相關活動，也把握時間勤跑輔選行程，她早上先後為台中市議員陳成添、台中市議員候選人林霈涵站台輔選，之後與全國高人氣的謝龍介強強聯手，參加謝在台南舉辦的市政座談會，現場湧入近千位支持者、幾乎塞滿會場，支持群眾高喊「盧秀燕凍蒜、謝龍介凍蒜」，場面熱絡。

市政座談會中，盧秀燕以台、國語雙聲道，分享她推動台中市老人健保補助經驗，盧更拿出4年前的競選文宣，她表示，4年前參選台中市長時，推出恢復老人健保補助政策，當時六都中只有台中、台南兩都未實施老人健保補助，感謝台中市民讓她順利當選，就任後第1年就實施，現在只剩下台南市沒有老人健保補助的福利政策。

盧秀燕強調，現在老人健保費平均為800多元，若有雙親與子女，加起來就是一筆不小的開銷，年輕子女負擔沈重，市府協助青年子女代繳，省下的家庭支出就能讓長輩每一餐都加一顆滷蛋，台中市能實施，謝龍介若當選，台南也能實施。

謝龍介也說，老人健保補助是公平正義，不是菜市場在喊價，現在的台南市政府對外洗腦民眾，實施老人健保補助，市府財政會倒，如今只剩下台南沒有此項福利，其他縣市財政有倒嗎？台南人的願望，市府不做，謝龍介來實現。

台南市青年議員參選人蔡宗豪向盧秀燕請益台中市幫助青年就業的辦法，盧秀燕說，台中青年諮詢會議有100位委員，對市府提出的建議有9都獲採納實施，把青年的聲音納入市府決策，同時積極建設「社會住宅」，興建戶數已大幅超過原本訂定的目標，並提出租金補貼方案、減輕青年負擔，目前台中市失業率是六都最低。

這場座談會出席者包括國民黨台南市黨部主委林進旺與台南市議員王家貞、方一峰、尤榮智、李鎮國、許至椿、蔡淑惠、盧崑福，以及台南市議員參選人童小芸、蔡宗豪等。