韓國總統尹錫悅最近連續發生兩起形象危機，先前因批評美國國會議員「那群傢伙」而遭批出言失禮，沒想到又爆出對妻子不體貼；他與夫人金建希準備登機時遇到飄雨，沒想到尹錫悅撐傘只顧自己，讓愛妻淋雨登機。

尹錫悅最近出訪美國，參加聯合國大會活動，在當地時間 22 日會議結束後，下午前往紐約甘迺迪機場將飛向加拿大接續後來行程。然而當天飄雨，尹錫悅與夫人金建希等於是必須冒雨步上登機梯，結果尹錫銳在接過隨行人員提供的雨傘後，只顧著為自己擋雨，夫人幾乎是淋著雨進入機艙。

韓國有線電視台《JTBC》的新聞特別關注這個「總統不體貼」的畫面，節目組的字幕還特別標注「獨自撐傘踏上加拿大出訪之路的總統」，許多評論家都忍不住譏諷「至少兩人一起撐傘吧？怎麼讓金建希自己淋著雨？」、「雖然他還記著牽手，但更應該先幫忙撐傘吧？」

許多韓國網友也批評：「欠缺為他人著想的心」、「一個男人竟讓妻子淋雨，實在不合格」、「幫太太撐傘應該的吧！」

也有人回顧韓國前總統文在寅與夫人金正淑一起撐傘登機的照片，當時文在寅就非常體貼的將雨傘傾向夫人那一邊，兩者一對比就顯得高下立判，推特上就狂酸「這邊(文在寅)是有愛的，另一邊(尹錫悅)是不愛的」。

《韓聯社》23日報導，尹錫悅的施政好評率持續低迷， 7月第4周的調查只有28%的好評，首次跌破 30%；到了8月第1周，又跌至24%，之後就25~29%之間擺蕩，上周稍為回升至33%，但是最近又回連續2個形象問題次跌破30%。