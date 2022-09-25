新北市樹林區復興路一處土地公廟18日晚間發生火警，警消趕抵撲滅火勢後，在神桌上發現信號彈殘骸，擴大調閱監視器追查，發現一名男子將信號彈引燃後丟入，引發火警，離開時還破壞監視器鏡頭，企圖躲避追查，但最後仍被警方查出。
警方調閱監視器畫面後，通知宮廟協會詹姓理事長到分局指認，才發現丟信號彈的是友宮人員42歲王姓男子，兩間宮廟18日曾一同前往宜蘭發放救濟物資，可能途中發生口角，導致王男不滿，丟信號彈再自行撲滅火勢。
警方後續通知王男到案，他坦承犯行，警詢後依公共危險、毀損罪嫌函請偵辦。
新北市樹林區復興路一處土地公廟18日晚間發生火警，警消趕抵撲滅火勢後，在神桌上發現信號彈殘骸，擴大調閱監視器追查，發現一名男子將信號彈引燃後丟入，引發火警，離開時還破壞監視器鏡頭，企圖躲避追查，但最後仍被警方查出。
警方調閱監視器畫面後，通知宮廟協會詹姓理事長到分局指認，才發現丟信號彈的是友宮人員42歲王姓男子，兩間宮廟18日曾一同前往宜蘭發放救濟物資，可能途中發生口角，導致王男不滿，丟信號彈再自行撲滅火勢。
警方後續通知王男到案，他坦承犯行，警詢後依公共危險、毀損罪嫌函請偵辦。
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