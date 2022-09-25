安海瑟薇以白色針織套裝出席Moncler 70周年活動。（Moncler 提供）

南韓演員李聖經以刺繡玫瑰套裝亮相Moncler 70周年活動。（Moncler 提供）

剛結束新加坡《Odyssey~旅程》巡迴演唱會及曼谷首場泰國粉絲見面會《The Moment》的亞洲創作小天王周興哲，受到時尚品牌Moncler 邀請參與於米蘭時裝周上的品牌70周年活動，而南韓女演員李聖經以及好萊塢女神安海瑟薇也都受邀出席。

Moncler 70周年登陸米蘭地標大教堂廣場，由此拉開長達70天的品牌70周年全球慶典盛會序幕。（Moncler 提供）

Moncler此次在米蘭地標大教堂廣場，邀請著名編舞家Sadeck Berrabah編排此次的演出，品牌700名舞者、200名音樂家、100人合唱團952名模特，身穿特別打造的盟可睞Moncler Maya 70羽絨服進行演出，1952人的豪華演出陣容，也正是品牌誕生的年份。此活動品牌開放大眾一同參與，不少米蘭當地居民通過周邊陽臺和露臺觀賞晚會，此一表演以斯卡拉歌劇院的首席芭蕾舞者Virna Toppi拉開序幕，在漸漸加入舞蹈、合唱團以及管弦樂隊，最後再以DJ Lorenzo Senni帶來的電子音樂劃下句點，由於表演人員皆穿著白色的羽絨服演出，也讓廣場上激盪宛若海浪般的視覺體驗。

Moncler登陸米蘭地標大教堂廣場，為70周年慶典揭幕。（Moncler提供）

雖然表演劃下句點，但這場活動其實是為盟Moncler沉浸式之旅拉開序幕，品牌將於於10月5日在紐約高線公園拉開帷幕，隨後10月12日前往倫敦，最後於11月18日登陸首爾，與全球觀眾共度品牌70周年慶典時刻，此展覽項目充分利用領先多感官科技，以電影短片、歷史檔案和當代時尚精品，緊密連接過去、現在和未來。