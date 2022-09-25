隨著經濟發展、科學園區廠商進駐及交通建設漸趨完善，帶動台中市房市發展，在台中有「黃金通勤線」美稱的74線快速道路，已串聯台中市各區，形成環狀路網，近來吸引多家建商陸續進駐，在太平區中山路匝道沿線推案的「勝美欣」就頗受青睞，開賣1周已售出百戶。
「勝美欣」專案經理莊智捷表示，74線為交通大動脈，串聯台中各重要區域，有「黃金通勤線」之稱，而沿線繞著環中路、環中東路的區域早期也開闢出不少重劃區，近來成為炙手可熱的房市超級戰區。
莊智捷說，太平區生活機能好，再加上74線快速道路串連，不論到七期新市政中心、台中科學園區或前往高鐵站區等處都很方便，再加上國道四號豐潭延伸段預計年底通車，未來從太平到中科后里園區也很方便，目前消費族群中就有約25％是科技新貴。
莊智捷說，「勝美欣」開賣1周，已銷售百戶，且不少是自住戶；該案規畫2至4房，可滿足首購族、中科新貴或換屋者需求，且擁有850坪綠地，更邀請紀伊國屋為社區選冊，住戶從孩子到老人都能享有豐富且多功能的公設。
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