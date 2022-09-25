南韓人氣女團MAMAMOO由成員頌樂、玟星、輝人及華莎四人組成，優秀的歌唱與舞蹈實力站穩歌壇地位，成員輝人去年因事業考量決定和經紀公司RBW不續約，但團體的合約會延長到2023年，近日四人久違合體演出，讓許多粉絲感到開心，不料表演過程中輝人不慎因舞台煙火導致眼角膜受傷，痛苦模樣全被拍下。

MAMAMOO昨（24）日登上仁川SKY FESTIVAL舞台表演，成員們近期多以單人活動，好不容易久違合體表演，令許多歌迷期待，不料在表演歌曲《Starry night》尾聲，舞台特效煙火從四人面前噴射，其中有零星火花似乎噴進輝人眼中，當下緊接著另一首歌《HIP》的開始，輝人一開始仍強撐表演，緊閉雙眼的模樣看起來相當痛苦，隨後隊友示意先確認傷勢，輝人才火速下台，由剩下三名成員繼續完成表演。

輝人所屬的經紀公司THE L1VE對外聲明，輝人表演時被煙火效果殘餘異物噴到眼睛，下台後立刻送醫檢查，確認因異物摩擦眼角膜造成受傷，目前正在進行適當治療，未來行程會以輝人健康為優先，若有行程變動會再通知公告。

輝人（右一）因眼睛不舒服轉過身。（圖／翻攝自YouTube／K-EVER KPOP LIVE [VOD]）

許多粉絲得知偶像受傷的消息後，紛紛表示：「沒事兒搞什麼煙火，搞煙火就把舞臺定位往後一些啊！！不要有事兒啊小輝」、「是誰看四姐合體直播落淚了，我不說」、「離煙火太近了辛苦了」、「我看明星表演最擔心的事情還是發生了」、「真的好心疼，還跳了一會兒」、「這種危險的裝置以後能不能遠離舞臺，求求了」。

輝人摀著眼睛仍堅持表演。（圖／翻攝自YouTube／K-EVER KPOP LIVE [VOD]）