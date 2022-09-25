新北市政府官方臉書「我的新北市」已邁入11周年，突破百萬粉絲數，為了回饋市民，市府今在板橋435藝文特區舉辦「星光感謝祭」，新北市長侯友宜也與民眾一起跳新北舞。（新北市新聞局提供）

新北市政府官方臉書「我的新北市」已邁入11周年，突破百萬粉絲數，為了回饋市民，市府今在板橋435藝文特區舉辦「星光感謝祭」，現場有夏日童玩闖關趣味遊戲、百萬網紅音樂表演、異國美食餐車及戶外星光電影院，更有特製繪馬牆，讓市民祈願，邀請市民度過愜意假日午後。

星光感謝祭邀請Facebook擁有百萬粉絲的街頭鼓手羅小白，帶來多首精彩音樂表驗，主持人泡泡哥哥、表演團體「流浪盒子」帶領台下親子一起跳新北舞，新北市長侯友宜也到場一起舞動，羅小白也將象徵百萬粉絲達標的里程碑交給侯友宜，慶祝我的新北市達成百萬粉絲目標。

侯友宜更在祈福繪馬牆寫下「我的新北市 新北百萬個願望都實現」，希望市民願望都能成真。侯友宜說，「我的新北市」是全台縣市政府官方粉絲專頁中最資深、粉絲數最多的官方帳號，如今邁入11周年、粉絲數破百萬是非常重要的里程碑，市府後續也將以最親民的社群語言經營粉絲團、服務民眾。

新聞局表示，希望透過星光感謝祭活動，回饋粉絲多年來的陪伴，現場融入了台灣特色的復古童玩，讓民眾能重溫童年回憶，還有胖卡餐車準備多樣異國料理，象徵新北市是多元族群融合的大城市，展現多國文化發展，民眾若想知新北大小事，請持續關注「我的新北市」臉書粉絲專頁。