副總統賴清德以100公尺接力賽來比喻，說黃敏惠做了3屆，要做第4屆恐力有未逮，第400公尺應該換李來做，拜託大家支持李俊俋，讓嘉義市繼續發展。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋以城市有未來、年輕人有工作、老人有照顧、生活有智慧為4大主軸提出政見。（呂妍庭攝）

蔡英文總統贈送大木炭，象徵嘉義大賺，而炭中的鉛線，特別標上「嘉義不一樣」。（呂妍庭攝）

副總統賴清德送上畫作「錦上添花（畫）」，象徵李俊俋入主市府，嘉義大發。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋競選總部今成立，蔡英文總統、副總統賴清德等人到場為李俊俋站台，除高喊「嘉義不一樣，市長議員全壘打」，蔡英文要選民支持李俊俋，4年拚13年，為市民帶來更進步的嘉義市。

今李俊俋競選總部舉辦開幕造勢大會，吸引近2000名支持者到場，蔡英文致詞特別提到雲嘉嘉民進黨籍縣市長參選人組成「雲嘉嘉會做事連線」，跨縣市區域聯盟，並以嘉義縣長翁章梁帶動嘉義縣的進步，暗指現任嘉義市長黃敏惠做了13年，嘉義市發展遲緩停滯，缺乏城市整體規畫和未來發展方向，指嘉義市需要有想法、會做事的市長，這個人就是李俊俋，呼籲大家給他一個機會「4年拚13年」。

蔡英文說，明年中央預算是歷史新高，代表台灣的經濟一直在成長，經濟規模變大，國家實力變強，就有更多預算來照顧人民，不論是社福、地方預算都創新高，中央給地方的資源更多，地方就更需要一位有執行力、能跟中央配合的市長，嘉市需要新的團隊、新思維，才能趕快跟上其他縣市腳步，而李俊俋在中央有歷練，在地方又有經驗，所以她決定讓李俊俋到嘉義市拚這一戰，現任市長13年做不到的，讓李俊俋來做，4年內一定可以讓嘉義脫胎換骨。

賴清德說，黃敏惠和李俊俋都是人才，就像大女兒和小兒子，相信怎麼選，市民也很頭痛，並以100公尺接力賽來比喻，說黃敏惠做了3屆，要做第4屆恐力有未逮，第400公尺應該換李來做，拜託大家支持李俊俋，讓嘉義市繼續發展， 也當小英的後盾。

正副總統皆出席造勢，讓李俊俋士氣大振，以城市有未來、年輕人有工作、老人有照顧、生活有智慧為4大主軸提出政見，認為未來的鐵路高架化、輕軌、智慧醫療生技園區可以拉開嘉義市的縱身，建立嘉義自己的產業，年輕人可以有工作，老人得到更好的照顧。

造勢大會上，蔡英文、賴清德也贈送李俊俋紀念品，蔡英文贈送大木炭，象徵嘉義大賺，而炭中的鉛線，特別標上「嘉義不一樣」，鉛線台語同緣續音，代表蔡英文與李俊俋的緣分從總統府延續到嘉義市政府，更代表總統與嘉義有緣，至於賴清德送上畫作「錦上添花（畫）」，象徵李俊俋入主市府，嘉義大發。