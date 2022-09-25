全民運動會10月8日至13日於嘉義縣展開，嘉義縣長翁章梁25日將聖火主火傳遞給基隆市長林右昌。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

全民運動會10月8日至13日於嘉義縣展開，嘉義縣長翁章梁25日將聖火主火傳遞給基隆市長林右昌，2人喝咖啡、介紹2地特色美食淵源，寓意選手共創佳績、團結一心，共倡全民運動。

林右昌表示，這次聖火交接儀式選在國門廣場傳遞聖火，展現一切將從台灣頭出發、以國門做起點，共同提倡全民運動精神，並鼓勵、祝福選手們抱持不放棄的勇氣，團結展現青春鬥志，在賽事上共創佳績。

翁章梁指出，今天到國境之北基隆，宣傳全民運動會。他提及，國慶煙火也在嘉義舉行，另於10月推出購物節，不只運動技能「發光在嘉義」，希望大家到嘉義消費，嘉義人將用「請人客、辦喜事」的心情，歡迎大家。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯說，基隆、嘉義都是靠山靠海城市，美食小吃遠近馳名，推薦以台灣水準原點基隆作為旅遊開端，到潮境公園遠山望海、海科館智能館認識海洋奧妙，或到和平島公園及正濱色彩屋拍網美照，一路玩到嘉義。