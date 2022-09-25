Molly莫莉咖啡色斗篷搭配黑色皮手套，演繹Tod’s的義式浪漫。（Tod’s提供）

KIWI李函以油頭搭配黑色勁裝出席Tod’s 2023春夏大秀。（Tod’s提供）

韓團Red Velvet的Joy去年起升格義大利精品品牌TOD’S 南韓品牌大使後，便積極為品牌帶貨，日前受邀至米蘭觀賞2023春夏大秀，一改過往的清新路線，一一頭黑長髮搭配襯衫開衩窄裙亮相，難得的暗黑風格在粉絲群裡引發討論，台灣時尚網紅Molly莫莉、KIWI李函也同樣以暗黑風格現身，前者以咖啡色斗篷搭配黑色皮手套，演繹義式浪漫，後者則以油頭搭配黑色勁裝帥氣亮相，同樣受到不少攝影師青睞收穫大量鎂光燈。

TOD’S 2023春夏女裝大秀在米蘭Pirelli Hangar Bicocca當代藝術中心登場。（Tod’s提供）

前法國總統夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）為Tod’s 2023春夏大秀開場。（Tod’s提供）

本季品牌創意總監Walter Chiapponi將秀場選址於Pirelli Hangar Bicocca當代藝術中心中，共展示46套男女時裝，本季服裝色彩多選用粉色、大地色、白色，穿插螢光色包款與豆豆鞋，使觀者得以聚焦於品牌得意的高級材質、優良剪裁，並特別邀請到超模、前法國總統夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）為大秀開場、超模模娜歐蜜坎貝兒走秀，低調不張揚地表是屬於Tod’s優雅時尚風格。

超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）為Tod’s 2023春夏系列走秀。（Tod’s提供）

TOD’S 2023春夏系列。（Tod’s提供）

TOD’S 2023春夏系列。（Tod’s提供）

服裝廓形方面本季多以上寬、下窄的造型為主，此版型也使得穿著者不被窄版服裝束縛，此外本季重點造型是修身的的針織緊身連身裙，收腰剪裁搭配褶皺設計塑造率性自然女性時尚態度，另外風衣部分則有著宛若男裝的俐落線條，都是經典不過時的搭配。

TOD’S 莫卡辛鞋以彎曲的縫線。（Tod’s提供）

TOD’S 2023春夏系列。（Tod’s提供）

TOD’S 2023春夏女裝大秀在米蘭Pirelli Hangar Bicocca當代藝術中心登場。（Tod’s提供）

配件單品則是本季重點之一，經典的T Timeless手拿包首度採用不同皮革拼接、推出不同尺寸，提把變得更為修長，可手持或單肩使用，品牌經典的Gommino豆豆鞋，今年除了有男性的運動鞋款式，女性也有緞面蝴蝶結的螢光黃、紫色等選擇，另也有中性的W.G.短靴系列是提供更多元的搭配選項。