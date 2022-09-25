房客忘了繳租怎麼辦？一名自稱房東的網友上網抱怨，發現房客這個月遲繳租金，打算到租屋處催討，希望讓對方感到羞愧，避免未來再度遲繳。但不少人都留言奉勸不要犯險，以免發生意外。

一名網友在PTT八卦板發文表示，房客以往都準時在約定日之前交房租，但這個月不知道怎麼晚了一天，自己打算到門口催促房客交租，但老婆勸他先打電話通知對方，但原PO認為期限之前交房租是很合理，親自催繳是要讓房客感到羞愧，避免未來再度發生遲繳情形，好奇這麼做會很過分嗎？

貼文一出引起網友們討論，大多數人都認為對方並非故意拖欠，「電話問一下吧，如果先前都準時，搞不好只是有事忘了」、「不用這樣吧，如果平常信的過，不會這樣要」、「房東會先line或者簡訊提醒吧」、「應該要貼一張尚未繳租在他門口」。

也有人不認同原PO做法，「一天就去要，我反而覺得你金流有問題」、「以往都準時，這次晚一天就要下馬威！會不會脾氣太差了點」、「建議用震樓神器把他震出來」。

還有人好心提醒潛在風險，「之前臺北有個房東要房租被砍」、「小心點，窮寇莫追」、「不會啊 ，等逼急了就看誰倒霉，反正我們看戲的」、「你清楚房客是什麼背景嗎？」、「順便報警啊，說房客以前都按時繳，這次一直沒繳可能出事了」。