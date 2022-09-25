敵在新竹市！民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭綠營猛攻，前立委孫大千今(25日)在《張雅婷辣晚報》節目指出，綠營利用學霸VS非學霸，有錢人能補習VS平凡人等操作，想在高虹安與年輕學子間製造階級對立。除了英系希望能在台北、桃園、新竹中力保一個首長席次外，還因為民眾黨威脅到綠營的年輕跟中間選票，而黨主席柯文哲擺明要選總統，要讓民眾黨拿不下這席縣市首長，好折損重創柯文哲的銳氣。

孫大千表示，英系吃下了好幾個地方的提名，為了要林智堅，踢掉所有桃園在地的人；為了(台北)要陳時中，把林佳龍趕到了新北市；最後還吃相難看地，林智堅到了桃園，還要用林智堅的接班人沈慧虹繼續選新竹。所以對英系來講，他們原本認為一片大好，算盤打得很精，馬上就吞下了3個縣市首長的提名權。

「但是沒想到林智堅折損在桃園，陳時中現在看起來仇恨值這麼高。」孫大千說，現在對英系來講，如果他們在今年底全軍覆沒，或選得很難看，英系在未來兩年必然會退出民進黨的權力核心，恐怕沒辦法像過去那樣呼風喚雨。所以英系現在把重心先放在新竹，至少新竹這一局不要輸掉。

孫大千指出，民進黨或英系全力打新竹的第二個原因，是因為新竹是民眾黨最有機會拿下縣市長的一個選區，不管國民黨未來誰要選總統，至少柯文哲要選的態勢很明確。而柯文哲跟民進黨有競爭空間是因為，柯文哲的民眾黨可囊括到年輕世代跟中間選民一部分的選票，對民進黨有威脅。

「所以如果民進黨要提前折損重創柯文哲，當然就先在新竹把柯文哲的人打掉，讓你今年選完一席縣市長都沒有。」孫大千強調，最近民進黨所有黨公職人員，用盡所有手段，甚至不惜扭曲高虹安的談話，高虹安從來沒有說過自己是「學霸」，但硬把學霸塞進高虹安的嘴裡，就是要讓高虹安跟一般學生有一個階級鬥爭的狀態存在，就她是學霸，你們不是學霸，學霸跟非學霸之間的對立，補習也變成有錢人的特權，要塑造有錢人跟平凡人的對決，這是民進黨擅長操作的模式。