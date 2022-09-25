由中華武術散打搏擊協會主辦，中華民國大師運動協會協辦的第17屆全國散打搏擊錦標賽，24日及25日在台北市南港運動中心舉行，新莊泰拳運動武館教練陳柏仲在社男組60公斤級寫下傲人的3連霸，並榮膺最佳教練，他的嫡傳弟子吳奕淳則在65公斤級過關斬將一舉封王，且獲頒美技獎，兩人各有斬獲，堪稱本次賽事鋒頭最健的師徒檔。 35歲的陳柏仲賽後高度肯定吳奕淳多年來的堅持，從挫敗中奮力前進，贏得生涯散打搏擊第一冠實至名歸，「他為了生活，除了在武館擔任助教，平常還兼職外送，並當汽車銷售員，一人身三職，沒有被生活瑣事擊倒，是詮釋武術的最佳範本。」

現年23歲的吳奕淳自認青春期是個問題學生，動輒訴諸暴力，但是接觸散打搏擊後，彷彿遇見救贖而重返正途，吳奕淳說：「以前我很衝動，常跟人起衝突，給人暴力印象的散打搏擊，竟讓我不藥而癒更不可思議，或許因為擂台上攻擊對手有各種不同的方式，擂台下看事情也因此有更多角度，我學著從對方的角度看問題，火氣不再，再加上年齡漸長，從此沒打過架。」

中華民國大師運動協會理事長彭臺臨表示，散打搏擊也可以引用空手道及跆拳道的概念，在中高齡運動人口增加「型」的比賽項目，他補充：「我們會朝著型的概念，開發適合35或40歲以上的中高齡運動人口，希望趕得上明年的賽事。」