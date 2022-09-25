原聲童聲合唱團帶來精彩表演。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

《kulumaha 回家吧！原聲》由導演陳皓玫耗時4年拍攝。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

新北市文化局局長龔雅雯致詞。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

紀錄片《kulumaha 回家吧！原聲》由導演陳皓玫耗時4年拍攝，今日在板橋府中15舉辦特映會，由台灣原聲教育協會理事長馬彼得指揮的原聲童聲合唱團帶來精彩表演，新北市文化局局長龔雅雯、台灣原聲音樂學校校長洪春滿與台灣原聲教育協會秘書長楊智麟也獲邀共襄盛舉，陳皓玫也在映後分享影片拍攝幕後花絮，以及自身心得。

新北市文化局指出，以「拍手歌」聞名國內外的原聲童聲合唱團背後，不只是音樂表演團體，更是「台灣原聲教育協會」長達14年來教育成果的展現，而影片《kulumaha 回家吧！原聲》，正可以完整說明原聲是一個教育團體，而非表演團體的紀錄作品，本片能讓大家深入了解台灣原聲音樂學校的教育初衷。

文化局表示，台灣原聲音樂學校2008年在南投縣信義鄉成立，原為一所體制外的假日學校，一直以「用合唱培養孩子信心，用教學彌平學習弱勢」的核心精神，幫助部落孩子改變人生，14年來足跡遍佈信義鄉十四個部落，幫助超過250位學生，授課時數超過35000個小時，影響了750個部落家庭。

文化局說，府中15長期致力推廣各類型的紀錄、影音動畫片，並支持新銳影像創作，不定期舉辦新片特映會和音像作品發表，期待透過影像與觀眾交流、關注不同文化、社會議題。

文化局表示，陳皓玫原本是資深商業影片監製，因擔任台灣原聲童聲合唱團的演出舞台志工，在工作歷程中，被退休校長馬彼得的教育理念感動，因此決定將此故事拍攝成紀錄片，本片自9月26日起開放全台公益公播申請，歡迎有興趣的單位團體聯繫、洽詢台灣原聲教育協會。