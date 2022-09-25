上賽季面臨風風雨雨的籃網球星班西蒙斯(Ben Simmons)，身體狀況逐漸恢復，目前正積極備戰全新賽季，西蒙斯將在籃網開啟生涯新的篇章，而根據《紐約時報》報導，班西蒙斯日前大手筆斥資1300萬美元，買下布魯克林當地豪宅，而且這還是班西蒙斯的前女友Maya Jama所建議的。

班西蒙斯與大2歲的Jama展開戀情，今年1月更高調宣布訂婚消息，只不過感情還是無法走到最後，2人在9月初傳來了分手的消息，《紐約時報》透露，由於班西蒙斯一直在NBA效力，Jama在英國也有事業，遠距離戀愛讓他們的關係難以維持，最終走向分手結局。

很有意思的是，雖然已經不是情侶關係，不過班西蒙斯還是接受了Jama的建議，買下2套位於布魯克林的豪華公寓，該建築室內外共佔有38000平方公尺(約11495坪)，而班西蒙斯買下的2套房當中，1套房有5間臥室，另1套房則是有3間，總占地約5000平方公尺(約1512.5坪)，另外還有著健身房、療養室及保齡球館等豪華設施。

ICYMI: Brooklyn #Nets' Ben Simmons in contract to buy $13M Dumbo home https://t.co/hOqO74UbYr via @nypost — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) September 25, 2022

不過該豪宅最大看點是可俯瞰布魯克林大橋的網球場，或許也是班西蒙斯決定下手的原因，今年他曾被發現在場邊觀看網球名將小威廉絲(Serena Williams)最後的美網之旅，不過卻慘遭現場球迷投以噓聲對代，新賽季班西蒙斯將與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)攜手奮戰，得努力擺脫罵聲，用強勢表現向球迷證明自己。