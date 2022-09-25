資深媒體人周玉蔻連爆前立委蔣孝嚴緋聞，引發爭議。國民黨前青年部副主任詹為元表示，周玉蔻拋出蔣孝嚴的緋聞後，很多人都掉入民進黨和周玉蔻設立的陷阱。

針對媒體人的爆料，詹為元24日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，年輕人根本不關心這件事情，只會覺得，蔣萬安選台北市長，提他爸爸過去的緋聞，目的是什麼？邏輯何在，他認為，很多人都掉入了民進黨和周玉蔻設立的陷阱。

詹為元接著表示，周玉蔻拋出蔣孝嚴的緋聞之後，然後我們在討論當初他發生什麼事，當作八卦來看。但周玉蔻拋出來之前，陳時中做了一些很爛的事情，或是錯誤的事情，人設崩壞，包含去同志酒吧、穿粉紅色西裝，大家也幾乎忘了之前免治馬桶的爭議。

詹為元指出，這個時間點拋出來，因為立法院開議了。包括疫苗黑箱的事情，就可以調閱，陳時中過去的醜事可能會被一一揭露出來，所以他們丟出這一個緋聞案，讓大家跟著走，緋聞案炒完之後，下星期就再炒蔣萬安身世之謎。選舉只剩2個月，這議題可能連續炒一個月，陳時中就可以在這段時間重新調整步驟，把他的選舉節奏找出來，這根本就是民進黨和側翼放出的一個餌，轉移民眾的焦點與注意力。

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