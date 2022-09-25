台灣女優吳夢夢擁有F級傲人身材，在成人界打滾6年，早期拍攝SWAG拍攝成人片，並堅持男優固定由急診室醫師男友「熊吉」擔任，今年接受BBC中文網被冠上「台灣第一女優」封號；2020年吳夢夢曾計畫進軍日本，近日防疫規定鬆綁，日本宣布將開放免簽、自由行的消息，吳夢夢也許願可以到日本拍成人片。

「台灣第一女優」吳夢夢2020年曾經與日本成人片商SOD簽約，預計發售60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD-Video版，引起台日網友熱議，卻慘遭日本網友質疑她超過60公斤，體重和當地女優比起來太重，也因為疫情的原因，計畫沒有持續進行。

吳夢夢近日開放粉絲問答，被問到「日本的計畫會繼續嗎？」她於今（25）日回答：「會吧，現在看有沒有片商接受固定男優、男優不露臉兩項條件。」，一向只跟男友拍攝的她對於片酬不太介意，直呼：「如果近期有機會，我會逼自己瘦到52公斤再拍。」並許願期望邊境解放之後，可以有機去日本拍，從2020年到現在，這個合作案已經等了兩年。

貼文一出許多粉絲給予鼓勵，網路紅人鄧佳華也留言讓她加油；除了親自拍片，吳夢夢近年當起監製，謎片更進軍大陸市場，據《鏡週刊》報導，吳夢夢透露會在性工作論壇找適合拍片的對象，有一次找到外型佳的女生，對方平時有做援交，一次可以領到2萬，如果一天接到5個客人，賺的薪水和拍片差不多，再加上拍片還有可能被家人朋友知道的風險，權衡利弊還是婉拒了吳夢夢的邀請。