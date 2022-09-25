「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽台灣總決賽周末在新台中火車站前廣場開打，歷經兩日激戰，男、女子組冠軍在25日晚間出爐，女子組由台北中華電信首度奪冠，男子組則由彰化紘亞實業驚喜封王。

今年3X3.EXE聯盟賽自6月初在台中市政府廣場展開，賽事陸續造訪9座城市，在國內知名景點包括台北市信義區香堤廣場、桃園藝文中心、鹿港公會堂，以及被選為今年最佳場地的淡水金色水岸等地進行比賽，共進行男子組南、北區各8回合賽事，以及女子組5回合賽事，對戰強度提升，各回合競爭激烈。

3X3.EXE台灣總決賽連續3年在台中火車站2樓廣場進行，此場地在2020年首度辦理賽事時就被選為當年度最佳場地，今年總決賽同樣吸引大批人潮在場邊欣賞精彩的賽事。從昨天賽事脫穎而出的男子組8強、女子組6強，今天進行單淘賽決賽。

女子組冠軍戰上演「電信內戰」，由王游乙文、黃湘婷、徐詩涵、陳晏宇組成的台北中華電信，以17比16險勝上周末在日本年終賽奪下亞軍的新北中華電信（潘姿吟、林玉書、陳怡萱、許庭瑜），有過旅日經驗的王游乙文攻下8分帶走MVP。

王游乙文上週隨球隊赴日本參與年終賽，帶著滿滿的3X3收穫返台，幫助台北中華電信奪下年度總冠軍，她提到：「感謝在疫情之中，有聯盟、政府的支持，讓賽事能圓滿結束，也感謝中華電信的培養，讓我們能來參與賽事、累積經驗。」

男子組決賽更可說是場場刺激，彰化紘亞實業在8強賽面對上周在日本年終賽挺進8強的台中夢想家青年，拚到延長賽以20比18驚險勝出，4強賽再以2分差擊敗台南DEUX野獸，挺進冠軍戰。

彰化紘亞實業在兩周前彰化站賽事才拿下今年首座單站冠軍，總決賽一舉殺進冠軍賽，並在最終以19比16擊敗去年總冠軍、本季奪下聯盟最多5座單站冠軍的高雄台塑公司，登上年度王座，並取得前進2022 FIBA3x3利雅德大師賽的門票。

連3年參賽的陳柏邑助彰化紘亞實業奪冠，拿下MVP，他也坦言，今年能拿下總冠軍有些「意料之外」，「沒想到能走到這步，這冠軍有點意外，團員應該也沒有人想得到。」雖然兩天的總決賽少了最熟悉的隊友駱俊銓，但陳柏邑也說：「這個冠軍是防守來的，是大家一條心守下來的。」

今年度在台中舉行的三站賽事分別為台中市府廣場（開幕戰）、南屯運動中心以及台中火車站（總決賽），在台中市市長盧秀燕及台中市政府運動局局長李昱叡的大力協助之下，聯盟賽才能如此順利地在台中開始與結束，聯盟也深感台中推動運動賽事的積極與用心，自聯盟成立第一年就持續支持本賽事，並期許在未來持續與台中市府一起推動酷城市、酷運動！