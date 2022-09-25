九合一選舉即將在年底登場，各政黨的候選人都紛紛摩拳擦掌準備，尤其「首都」更是兵家之地。而國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）日就在臉書上表示「過去，我們以台北為傲；今日，我們卻為台北嘆息」，同時更直指，無黨籍台北市長候選人黃珊珊推倒的是台北的前景，也痛批民進黨台北市長候選人陳時中把事情做壞，更說「我眼中的未來台北，是要比肩首爾、東京的國際大都會」，引發討論。

蔣萬安在臉書上表示，「週末，市民朋友為我成立了松山、南港、中山三個後援會」，蔣萬安也說，跟著每場數百位、甚至上千位的支持者一起吶喊，我能感受到民意對年底翻轉台北、希望台北更好的強烈期盼，「台北，這個你我再熟悉不過的地方，是我們成長的記憶，也是共同的家園。過去，我們以台北為傲；今日，我們卻為台北嘆息」。

蔣萬安更拿出今日黃珊珊舉辦競選總部成立大會時，強調放下政黨利益、意識形態，只有推倒藍綠高牆，台北市才會持續前進的話表示「實際上，她推倒的是台北的前景；根據《經濟學人》年度宜居城市排名，台北今年名列全球第53名，比去年整整下跌了20名；這些年來幾十萬年輕的『脫北者』選擇離開台北，全市人口跌破250萬，還少了一席副市長」；同時蔣萬安更暗酸陳時中，「也有一位前防疫指揮官的口號是『把事做好』，但民眾只看到《彭博社》評比台灣防疫韌性，全球倒數第二，他不但『把事情做壞』，任職的政府阻擋慈濟買疫苗、作風黑箱，甚至不允許立法委員看到完整的疫苗採購合約」。

蔣萬安更在這三個後援會的成立大會上，先和南港的民眾承諾，「南港不只是東區的新門戶，也是台北未來五十年的核心地帶；我們全力拚發展，但也留意對原有居民的衝擊，同時要快速完備交通建設及擴充軌道運輸，加速國家生技園區聯外道路興建；不能再讓南港因為快速發展，缺乏規劃讓當地交通壅塞，重蹈內湖的覆轍；而是要成為串接東台灣軌道、公路交通動線的重要節點，成為真正的『東區新門戶』」。

蔣萬安同時也和松山的民眾報告，「松山區」好還要更好，監理站的現址重建要以民眾需求為最大考量，不管是成為松山行政中心，或是成為複合式的「長照、日照、公托、公幼、兒童遊戲館」等等，都必須充分納入市民的需求做通盤考量。最後蔣萬安也向中山的民眾保證，「中山區是我從小長大的地方，我對這裡有著深刻的感情，沒有中山區就沒有現在的蔣萬安；我們要加速進行都市更新，強化公辦都更量能；透過『早進場、擴量能、增彈性』的公辦都更三支箭，許鄉親一個舒適、安全的未來居住環境。未來第一殯儀館進行拆遷，我要把4580坪的土地重新活化；可以建設為長照、幼托或是金融產業園區；透過由下而上的方式，跟附近居民一起腦力激盪，賦予這塊土地全新的生命」。

最後蔣萬安也直言「我眼中的未來台北，不只是六都當中的台北市；而是中華民國的首都，是要比肩首爾、東京的國際大都會」，蔣萬安更精神喊話「台北，我不想再看到年輕人扛著行囊向妳揮別。台北，我不允許台北市民再為妳惋惜。台北隊，我們出發！邁向偉大城市的未來！」