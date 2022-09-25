（取自新竹市政府官網）

民眾黨新竹市長參選人高虹安曾提到，將香山打造成「新竹後花園」，走出自己的特色！民進黨批評，香山人從來都不想當誰家的「後花園」，高虹安根本不懂新竹！不過網友打臉民進黨，沈慧虹也說過，「香山地區」生態旅遊空間成為市民的「後花園」！其他網友回應笑稱，「正常啦，民進黨哪次不翻車？」「高速迴力鏢」！

根據民眾黨新竹市議員參選人葉國文臉書，新竹市長參選人高虹安曾提到，香山過去七年半來停滯不前，她未來上任以後，將全力扶植香山的產業，例如農產品推廣、觀光農業發展等，以及青青草原、交通規畫的再造。目標是將香山打造成「新竹後花園」，走出自己的特色！

民進黨今（25）日在臉書則批評，香山人從來都不想當誰家的「後花園」，高虹安根本不懂新竹！民眾黨新竹市長候選人高虹安在香山區罟寮福德宮的里民說明會中，說香山很有可能就是新竹市的後花園。民進黨強調，這八年來，新竹市府團隊努力改變香山，香山早已是新竹的靠山，不再是「後花園」。

不過網友打臉，根據2019年12月19日新竹市政府官網報導，沈慧虹副市長說，「香山濕地生態公園」是濕地生態館及賞蟹步道的延伸，打造香山地區完整的生態旅遊空間，會成為市民的後花園！

民眾回應笑稱，「正常啦，民進黨哪次不翻車？」「覺青一天到晚翻車」、「意外嗎？」「真的沒下限」、「已經完全不知道打啥」、「整個黨亂七八糟」、「高速迴力鏢」！