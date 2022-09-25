中颱「諾盧」今（25）日下午14時位於鵝鑾鼻南南東方800公里之海面上，未來持續以偏西的方向登陸呂宋島，熱帶性低壓「TD20」最快明日發展成第17號輕颱「庫拉」，但對台灣都沒有直接影響。氣象局表示，本周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態，白天有些悶熱、夜間涼爽。

雙颱共舞但對台灣天氣都沒有直接影響。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明日水氣減少，迎風面雨勢逐漸趨緩，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨大台北地區亦有降雨機會，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，各地低溫約23至25度，北台灣白天高溫回升，各地最高溫約31至34度，日夜溫差大，請留意溫度變化。另外雲林以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，海上及海邊活動請注意安全。

氣象局預測本周天氣最好時間點在周二至周四。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二（27日）至周四（29日）是本周天氣最好的時間點，僅東半部有些局部降雨，午後雷陣雨以南部、各地山區為主，周二清晨基隆北海岸還是有些零星雨勢；周五（30日）至周末（10月2日）東南部水氣增多、有短暫陣雨，宜花也有局部短暫陣雨，西半部依舊是午後雷陣雨的天氣型態。