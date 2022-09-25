台股再度遭遇美股大跌牽連，指數萬四大關岌岌可危，風雨飄搖之際，法人重視個股獲利品質提供的防禦性，中信投顧認為，緯創（3231）受惠伺服器占比提升，配息穩定具高殖利率，中信投顧初評「增加持股」，推測未來12個月合理股價31元。

緯創除了為伺服器比重提升，帶動毛利率表現，市場傳出，印度塔塔集團（Tata Group）正與緯創進行談判，希望建立合資企業，在印度組裝iPhone，塔塔集團可能收購緯創印度業務股權，或合建新組裝廠，抑或二者並行。

緯創2017年正式插旗印度，主要生產平價iPhone SE與舊款iPhone機種，去年營收299億元，占集團整體營收比約3.5％，稅後虧損11億元，由於連年虧損，印度廠對緯創營運產生包袱，但印度為蘋果重要新興市場與生產基地，若緯創能與塔塔集團達成合作協議，除了鞏固供應鏈地位，也對財務改善有所助益。

其次，緯創近年來除了孵化伺服器小金雞緯穎外，在車用市場也多所著墨，主要聚焦通訊與智能座艙兩大領域，2018年打入蔚來等大陸新能源車供應鏈，另因應伺服器與車用市場需求，緯創持續加大台灣、墨西哥擴產。整體而言，伺服器和車用題材持續發酵，加上穩定配息、具有高殖利率優勢，中信投顧給予「增加持股」投資評等。