阿根廷空軍相當老舊，現役機隊已經沒有可用的噴射戰機，這是受到1983年的福島戰爭影響，使得阿根廷長期都受到英國的軍事制裁，因而他們很難選擇西方先進戰機，現在他們打算要購買新戰機，中國大陸與巴基斯坦共同研發的FC-1「梟龍」/JF-17「雷電」就成了最可能的選項。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，阿根廷國防部長確認，將要撥出6.84 億美元的預算，要引進新式噴射戰機，並且額外撥款2000萬美元，用於建設必要的基礎設施。

據阿根廷國防部的宣告，他們希望購買的新戰機，必須配有主動電子掃描陣列雷達（AESA Radar）、空中加油系統、戰術數據資料鍊，和電子作戰防禦設備。

由於阿根廷與英國曾經爆發過英阿福克蘭群島戰爭，因此英國透過自己的國際影響力抵制阿根廷，使得任何安裝有英國零部件的戰機都不可能取得，這一點就幾乎排除了多數的西方戰機，因為大多數的西方戰機或多或少都會用到與英國有關的組件，比如著名的馬丁貝克(Martin-Baker Aircraft)彈射椅，就是英國公司，而且英航太系統公司(BAE System)是全球排名第3的軍事集團。

先前阿根廷試圖購買瑞典的SAAB-39獅鷲戰機，和後來的韓國FA-50教練機/輕型戰鬥機，就因為英國而受阻。這2架戰機都採用馬丁貝克的彈射座椅。

現在能夠選擇的就是中國大陸和巴基斯坦聯合製造的 FC-1「梟龍」/JF-17「雷電」、美國洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的 F-16、印度航空有限公司(HAL)開發的LCA「光輝」戰機( Tejas Figther)以及俄羅斯的MiG-35。

然而，美國F-16飛機使用的彈射椅有很大機率是馬丁貝克，而雷達不會配備 AESA 雷達(英航太系統有承包部分零件)。此外，俄羅斯MiG-35雖然排除了英國因素，但是與俄羅斯達成這樣的軍事交易，也可能導致美國的制裁。

因此，印度的光輝，與中巴合作的JF-17 就變得最有可能，然而印度光輝戰機品質不穩定，而JF-17已獲得巴基斯坦的大量採購，他們也持續改良與升級。

近日，阿根廷參謀總長胡安•馬丁•帕雷奧將軍(Juan Martin Paleo)訪問了巴基斯坦，特別參觀了巴基斯坦航空綜合體 (PAC)，以瞭解後勤系統，這就極具優勢，並且巴基斯坦與美國的關係不至於過於衝突。