新住民送上自製的「越南果凍」祝福林佳龍「高票凍算」。（林佳龍競選辦公室提供）

民進黨新北市新莊區議員參選人翁震州今（25）日晚間舉辦新住民後援會成立茶會，新北市長參選人林佳龍也到場站台。林佳龍表示，台灣是移民社會，需要多元文化注入新的活力與創意，因此未來將推動在新北成立新住民文化故事館，讓新北市成為「節慶城市」。

今晚活動，林佳龍和新住民一起DIY包粽、穿著越南國服體驗，體驗越南語、菲律賓語教學，也品嚐新住民特色料理，現場的新住民也特別致贈自製的「越南果凍」祝福林佳龍「高票凍算」。

林佳龍表示，「彩虹之美在於多色並存、台灣之美也在於多元共融。」台灣是移民社會，需要多元文化來注入新的活力與創意，透過新住民帶來的文化、飲食、服飾、節慶活動等，來豐富台灣文化。

林佳龍也提到，他在台中市長任內，將火車站的「第一廣場」改造成台灣第一個「東協廣場」，而現在擔任的無任所大使，更是負責和東南亞及印太地區國家的交流，所以未來將要推動在新北成立新住民文化故事館，讓新北成為「節慶城市」，一年四季都有個族群的節日活動。

林佳龍強調，新住民是未來台灣文化相當重要的一部分，對於翁震州長期對新住民的關心與服務，他特別用台語「自己種一欉、卡贏靠別人」，向新住民推健翁震州，也解釋這句諺語的意思，就是自己中一顆果樹，未來就能享有果實，需要選民服務時，就可以「找得到、用得到」。