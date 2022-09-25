國境將開，入境檢疫「0＋7」新制最快10月13日上路，旅客入境免居隔，讓國內防疫旅館2.4萬間房面臨退場。業者痛批政府「零配套」，防疫旅館當初全力挺政府，現在卻被「用過即丟」。

中華民國旅館商業公會全聯會榮譽理事長張榮南表示，當初是他在理事長任內建議並協調此事，讓一般旅館轉型防疫旅館，想說幫政府度過難關。

不料業者情義相挺卻「真心換絕情」。張榮南不悅表示，行政院9月22日才宣布「0＋7」10月13日就要上路，且從行政院、指揮中心到衛福部、交通部，沒有人跟旅館業者打聲招呼，大家都是「看電視才知道」。政府沒有配套、沒有緩衝期，10月13日不知要有多少間防疫旅館就要變成空房間了。

張榮南說，過去2、3年防疫旅館站在危險第一線，2.4萬間防疫旅館，背後是多少人力在支撐；業者不反對開放國門，但政府一來沒有事先告知，二來沒有相關配套，連最起碼的向防疫旅館業者們說聲「謝謝」都沒有，「很沒有意思啦！這種感覺真的讓人不是很舒服，」現在台灣社會是一點人情義理都沒有了嗎？

指揮中心說會留一部份防疫旅館讓入境確診者進駐，人在屏東的張榮南說，是要留多少間？1萬間？5千間？沒有任何細則，而且一定是在北北桃，至少不可能在屏東，那北北桃之外的業者怎麼辦？大家都要生存，業者有貸款壓力、有員工壓力。

若是轉回一般旅館，房間需要消毒、需要補充人力，至少是好幾個月的事情，這還不提是不是有客源。張榮南問，外國觀光客願意來台灣嗎？要開放陸客嗎？配套通通沒有，是要叫業者吃土嗎？