搞錯戰場？九合一選戰聚焦台北市、桃園市、新竹市，媒體人羅友志今(25日)在《週末大爆卦》節目指出，目前選戰整個走鐘，真正應該端出政見的張善政跟林耕仁，現在被周玉蔻與陳時中的話題邊緣化。但國民黨的傳統組織票勝過民眾黨，所以白營候選人如高虹安跟黃珊珊，民調必須領先藍營鐵票打對折，如台北市15％的一半約8％，才能確保選戰勝出，而國民黨則應該把心力放在較危險的桃園、新竹選戰。

羅友志表示，蔡英文正在笑，因為沒有人在怪林智堅的政績了，本來新竹是公園、道路、分隔島，一個個要被掀開來的，但現在周玉蔻全部吸光(聲量)了。桃園本來羽球場掉下來，大溪運動中心也已經很多人在查，詹江村列的洋洋灑灑現在變成爛尾樓工程，每個人摩拳擦掌準備要做，這幾天全部不見了。

「周玉蔻大家多愛看吶！多好罵，大家一直罵，陳時中就已經死掉了嘛。」羅友志說，你再把周玉蔻跟陳時中綁在一起，玉時俱焚？台北市就已經沒什麼懸念了，蔣萬安只要不犯太大的錯，目前是穩的。蔣萬安只要把政見拿出來好好跟黃珊珊比拚一下，陳時中就邊緣化了。

羅友志指出，結果我們把所有的精力放在周玉蔻跟陳時中，一個已經死掉的戰場，卡在這裡頭。桃園，危險的；新竹，林耕仁，沒有這麼輕鬆的。「高虹安雖然我講過，她民調如果沒有贏過林耕仁10％，高虹安不會贏。」為什麼，林耕仁連5屆市議員，他的組織票非常強。

「新竹縣市議會裡面沒有分黨派的，你好我好，你兄我弟，非常團結。」羅友志強調，民眾黨在各個選區都沒有組織票，或不強，一投票的時候，這些人(組織票)就出來了，網路上聲量再高，不見得能換到選票上。黃珊珊也是，國民黨再爛，還有15％的鐵票傳統板塊，雖然不能說民眾黨完全沒有組織票，對一些里長來說，柯文哲的魅力還是有，但傳統(票)還是蔣萬安比較強，「15％打個對折，8％，如果黃珊珊(民調)沒有辦法贏蔣萬安8％，大概也不太會贏。」