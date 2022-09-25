看好40Hz頻率波長的光線對失智症可能的保健功效，台達電25日宣布推出M+護智燈，以自行研發的專利複頻技術結合閱讀燈設計，在正常燈光中埋入40Hz頻率光波，號稱在舒適照明的同時，亦能將腦部保健融入日常。

包括麻省理工學院在內，先前國外已有部分研究顯示，讓失智白鼠接受40Hz的音頻或光線刺激，有助於降低在腦部聽覺皮層或海馬迴等處的Beta澱粉樣蛋白沉澱，而這正是導致失智的原因之一，目前許多大規模的人體實驗正以此為基礎實驗中。

看好40Hz聲光可能的保健功效，台達電25日在「樂齡照護健康防疫研討會」中發表M+護智燈，台達電表示，國外研究證實，透過頻率40Hz的光刺激，可顯著降低類澱粉蛋白沉積，進而達到腦部保健的效果，台達電以自行研發的專利複頻技術結合閱讀燈設計，在正常燈光中埋入40Hz頻率光波，在舒適照明的同時，將腦部保健融入日常。

40Hz的光線雖然有機會協助腦部啟動伽瑪腦波來清除澱粉樣蛋白堆積，然而40Hz造成的頻閃卻對眼睛造成壓力，也因此台達電表示M+護智燈利用專利的複頻技術，在正常的燈光中揉入40Hz頻率的光波，讓使用者可以在日常使用人工照明同時接受40Hz的光照刺激，不受閃爍問題困擾，進而達到抑制類澱粉蛋白在神經系統堆積的效果，台達電更號稱，M+護智燈已透過細胞實測證明其有效性，適合做為腦部保健的日常配備。

高雄醫學大學神經學教授楊淵韓在「樂齡照護健康防疫研討會」中分享失智症最新的治療趨勢，楊淵韓表示，阿茲海默症是失智症中最常見的一種疾病，至今醫學界都尚未找出有效的治療方法，麻省理工學院的研究團隊發現40Hz的聲光刺激可以藉由減少類澱粉蛋白以及Tau 蛋白的堆積，有效改善阿茲海默症實驗白鼠的認知能力，楊淵韓的研究團隊也進一步利用40Hz的光刺激進行神經細胞的研究，證實可抑制Tau蛋白的磷酸化（磷酸化異常蛋白增加為阿茲海默症發病原因之一），且探究其機轉，相關研究成果已發表於國際權威期刊Journal of Alzheimer’s disease。

台達電在研討會中首度展出M+護智燈的閱讀檯燈及立燈外，亦展出能以晝夜節律照明調節長者生理時鐘的無線藍牙控制智慧型照明系統、已發表的U+紫外線抑菌器系列等，台達電表示將持續研究全光譜的各波長、頻率、色溫、亮度等在生醫照護應用端的新技術，期待以領先的科技發展更多元的健康照明產品。