味全龍歷經平隊史最長的9連敗後，近2戰都靠全壘打取勝，25日靠著吉力吉撈・鞏冠連2天都在5局開轟，以4比2擊敗統一獅，拿下2連勝也鞏固全年度第3位置，領先第4名的獅隊有2場勝場差。

龍隊前4局只敲出1支內野安打，另獲得1次保送上壘，遭到獅隊先發投手克維斯壓制，5局上2出局後，趁著克維斯控球出狀況，李凱威三壘安打追平，鞏冠再補上右外野超前2分炮。

龍隊先發投手鋼龍「投一休四」，2局下被敲2支安打、投出2保送，單局掉2分，但他最終仍繳出6局失2分的優質先發，拿下本季第11勝。

總教練葉君璋認為，鋼龍今天表現很棒，「他這段時間都很努力，今天也很想幫球隊贏球，內容算很好。」歷經9連敗後拿下2連勝，但葉總坦言仍看在球員身上看到壓力，「大家都知道我們近況，可以在這種情況下頂住壓力，看出球員有成長。」

鞏冠昨天首度打第2棒開轟並奪下單場MVP，今天表現「複製貼上」，同樣在5局開轟也是球隊致勝英雄，葉總認為鞏冠的回歸對球隊幫助很大，「不管是在球場上還是個性上，都能給隊友一些火花，他這個位子角色扮演很好，應該會讓他繼續。」

連2天在5局開轟，鞏冠笑說這是無法控制的，「只能把自己做好，把握每一次機會。」他透露5局上場打擊前林智勝對他喊了聲「放輕鬆一點」結果就開轟，這一轟不僅是致勝轟，反方向開轟也是證明他練習收到成效。

「之前我都會有壞習慣想要刻意拉打，最近有跟打擊教練、葉總討論，怎麼把球打到球場各個角落，不是只會拉打而已。」鞏冠認為，打第2棒與其他棒次心態上沒有特別不同，「他們都知道我是怎樣的選手，配球方式也差不多，只是試著讓自己放鬆一點，把球看清楚就比較容易掌握失投球。」