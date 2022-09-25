行政院預估10月13日可實施入境檢疫「0+7」，並同步解除禁團令、全面恢復免簽、開放外國人入境自由行等政策，預期迎來一波出國旅遊熱潮。有網友好奇，3年來不能出國加上政府補助間接刺激國旅潮，是否因此改變國旅文化？沒想到許多人都認為台灣觀光沒有進步，甚至相關價格不斷上漲，「CP值變更低」！

原PO在PTT以「這三年台灣國旅有甚麼改變？」發文表示，3年來經過國人力挺、政府補助，就算旅館兩人房一晚4千起跳到上萬、出現故意加房價的狀況，大家還是忍下去支持國家觀光發展，期待能夠比肩、超車國外。

原PO指出，國人如此支持國內旅遊，結果卻是各地複製老街、夜市，銅板料理、水溝美食的衛生條件仍沒提升，甚至出現民宿沒附早餐沒附車位、一晚4至8千的價格，他只覺得網紅業配變多，住宿號稱CP值很高卻是一晚2、3萬，各種美照都是一次性景點，「3年過去了大家覺得到底哪裡有進步呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「更貴了」、「CP值變更低」、「爛到有剩」、「狗才國旅，出國就好」、「很多廉價人造景點」、「台灣老街去一個可以買齊全部的特產，笑死」、「價格有變貴啊，算有進步吧嘻嘻」、「已經買好兩大兩小東京機票12萬，不爽國旅」、「房價比國外還貴」、「台灣旅館貴很多，騙沒出國的」、「那個價錢跟那個品質，我寧願住日本」。