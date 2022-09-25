窗外驚見「哥吉拉」！在美國佛羅里達州某1城鎮內，日前出現1隻巨大蜥蜴攀爬在窗邊，家中的女主人趕緊拿起手機拍下成影片，影片中該巨蜥不僅攀爬，還伸出超細長的舌頭，且該巨蜥攀爬窗戶欲闖入情況也發出恐怖的撞擊聲，對此，女屋主針對此不速之客也表示「牠（巨蜥）實在太嚇人了」。

從影片中可見，巨大蜥蜴直接攀附在窗戶外的紗網上，且嘗試要開窗闖入屋內，不僅如此，牠還不時伸出超長舌頭，俐落的爪子在紗網上刮出令人恐怖的聲響，此時，該巨蜥在往窗戶旁邊移動，由於牠的體型巨大，當整個身體壓在紗網上時，也發出紗網框架與窗戶框架互相敲打的聲音，該巨蜥最後整隻往上爬，但卻一個不小心沒抓好，整隻直接摔落在地面上。

女屋主驚見窗外有隻巨大蜥蜴攀爬，還不時伸出舌頭嚇人，她形容該巨蜥「像極了哥吉拉」。（翻攝自臉書）

由於面非常驚人，拍攝影片的女屋主事後也心有餘悸的表示「牠（巨蜥）就像哥吉拉一樣，實在太嚇人了」；據《東網》報導，當地媒體指出，該巨型蜥蜴是原產於南美洲與撒哈拉沙漠以非洲的草原巨蜥，並非當地原生動物，且有專家認為該巨蜥疑似有人飼養，但有可能是被放生，或自行逃跑出去。