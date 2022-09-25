俄烏戰爭背景下，歐美各國制裁俄羅斯，俄國則切斷數個歐洲國家的天然氣供應，使得歐洲陷入能源危機。隨著歐洲凜冬將至，在天然氣供給受限且價格暴漲的情況下，歐洲多國擴大進口中國電暖產品，其中又以電熱毯最受到青睞。

新民周刊報導，中國家用電器協會統計，2022年以來中國多數家電產品對歐洲出口額呈現跌勢，空調、電熱水器、電暖器、電熱毯、吹風機則逆勢成長，1月至7月累計出口額分別為19.9億美元、1.3億美元、4.9億美元、3,340萬美元、1.6億美元，其中電熱毯出口額年增率97％，領先其他品項。

中國海關總署數據顯示，歐盟27國1月從中國進口18.9萬條電熱毯，4月開始遞增，7月進口量暴增至129萬條，年增99％。歐盟8月從中國進口約140萬條電熱毯，年增35％，當月最大進口國是德國（52.4萬條）。

中國央視報導，浙江寧波慈溪市是中國電暖產品生產重鎮，出口量占中國三成。往年，外銷電暖產品生產旺季在9月中旬左右就結束。但2022年受到俄烏戰爭與能源危機等因素影響，許多歐洲國家的天然氣使用量受限，促使各種電暖產品需求續增，不少進口商紛紛臨時追加訂單，帶來一波「補單潮」。

報導指出，在慈溪市觀海衛鎮，一家企業正在加班趕工一批便攜式家用電暖器。該企業表示，這批產品的客戶來自德國，本來在年初簽訂的100萬美元訂單已發貨完畢，但是客戶8月再追加33萬美元的訂單，公司正在加班生產。