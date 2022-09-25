台灣晚婚現象，不少人身邊都有已達適婚年齡卻沒有成家的親友，一名PTT網友觀察，七年級生並不嚮往結婚，隨著年紀越來越大，好奇選擇單身的人是否開始感到後悔。結果釣出七年級一面倒地留言，認為單身生活相對輕鬆，反倒常聽到已婚友人在喊後悔。

一名網友在PTT八卦板發文表示，八卦板的鄉民上多為七年級生，基本上比起八年級，是容易存錢買房的一代，認為八年級卡在房價無法成家，但七年級卻是沒有打算結婚，讓他好奇「選擇單身的七年級現在有開始後悔了嗎？」

貼文一出引起網友們熱議，不少七年級生紛紛留言反駁，「沒有，我很慶幸去年女友提分手」、「不會耶，整天擔心小孩中新冠有比較好？」、「有自己的錢，養貓跟吃法國菜，有什麼好後悔的？反而是大家都崇拜我呢」、「不會耶，去年剛買了房子，一個人爽過」、「多少能力做多少事，沒什麼好後悔」。

也有人認為現今環境下成家反而壓力大，「只有聽過結婚開始後悔的」、「單身超舒服，傻子才去找女的跟孩子自虐」、「身邊一堆朋友結了又離，浪費一大筆錢，整個超鬱卒，笑死」、「結婚的兄弟姐妹窮得只能到處借錢」、「現在單身很幸福，已婚朋友每次都來我家喝悶酒」、「台灣的離婚率真的爆高，要結婚的鄉民真的三思」、「通膨苦日子要來了，後悔的是哪邊真不好說」。

另外一部分網友則感嘆找不到合適對象成家，「這年代單身好，適合的另一半太難找了」、「沒有合適的幹嘛硬要找對象？」、「我家有5間房，但我找不到老婆」、「今年初離婚，現在也還行，暫時沒交往打算」、「沒有人規定人生一定要生小孩買房對吧」、「沒有遇到想一起度過的，沒必要為了結婚而結啊」。

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