親綠名嘴周玉蔻攻擊慈濟與國民黨台北市長參選人蔣萬安言論，讓民進黨台北市長參選人陳時中急稱與周「私下沒聯絡」，駁「投給陳時中就是投給周玉蔻」，甚至陳時中更表示，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（25）日就爆出了驚人預言「台北市長因為有周玉蔻的關係，陳時中已經出局了」，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中保證「陳時中已經出局了」，更直言如果陳時中沒出局的話，他不會講出「投給蔣萬安等於支持周玉蔻」這樣的話，因為政治人物在關鍵話上不會隨便講的，吳子嘉坦言「那個話就是陳時中要丟包的意思」，吳子嘉更說，「陳時中選情現在在台北市已經掛了，剩蔣萬安和黃珊珊在PK第一名和第二名」。

而對於年底新竹市的大選，吳子嘉也分析，以目前來說「高虹安只要年輕票投票率高，她一定當選」，新竹勝負的關鍵，就在年輕人一定要站出來。