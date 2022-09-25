守護者過去的隊名叫做「印地安人」，該名稱伴隨著克里夫蘭長達100多年，不過隊名一直以來被認為有著種族歧視的意味，而為了掃除多年紛爭，印地安人本賽季更名為守護者，以實現維護社會正義的責任，但近日守護者卻在推特貼出一張有色人種被上手銬的照片，引發種族歧視的爭議，遭到了球迷強力抨擊。
守護者近期拿下5連勝，目前以85勝67負暫居美聯中區榜首，距離第2位的白襪有著高達9場勝差，前進季後賽的機會越來越大，這似乎也讓守護者球員玩心大開，日前球團上傳一張角色扮演的照片，不過內容卻涉及了種族歧視的議題。
照片中由2位白人球員海吉斯(Austin Hedges)以及麥爾(Luke Maile)穿起警察制服，而12名守護者新秀則是打扮成了囚犯，甚至被銬上了玩具手銬，但這些新人包括了黑人球員岡薩雷茲(Oscar Gonzalez)、具有亞裔身分史帝芬關(Steven Kwan)，也激起了對部分球迷相當敏感的歧視議題，紛紛在推特留言指責守護者球員的不當行為。
佛洛伊德之死在全美各地引發長期且大規模的反員警暴力執法，也助長了反種族歧視的社會議題，守護者順應時代變遷而更改隊名，如今卻再次引發種族歧視爭議，似乎違背了當初改名的初心。
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