守護者過去的隊名叫做「印地安人」，該名稱伴隨著克里夫蘭長達100多年，不過隊名一直以來被認為有著種族歧視的意味，而為了掃除多年紛爭，印地安人本賽季更名為守護者，以實現維護社會正義的責任，但近日守護者卻在推特貼出一張有色人種被上手銬的照片，引發種族歧視的爭議，遭到了球迷強力抨擊。

守護者近期拿下5連勝，目前以85勝67負暫居美聯中區榜首，距離第2位的白襪有著高達9場勝差，前進季後賽的機會越來越大，這似乎也讓守護者球員玩心大開，日前球團上傳一張角色扮演的照片，不過內容卻涉及了種族歧視的議題。

照片中由2位白人球員海吉斯(Austin Hedges)以及麥爾(Luke Maile)穿起警察制服，而12名守護者新秀則是打扮成了囚犯，甚至被銬上了玩具手銬，但這些新人包括了黑人球員岡薩雷茲(Oscar Gonzalez)、具有亞裔身分史帝芬關(Steven Kwan)，也激起了對部分球迷相當敏感的歧視議題，紛紛在推特留言指責守護者球員的不當行為。

Following tonight's contest, Officers Hedges and Maile apprehended (12) of the most wanted rookies in baseball.



More information to come, but ladies and gentleman, we got 'em. pic.twitter.com/fABvFFjEAz — Cleveland Guardians (@CleGuardians) September 23, 2022

佛洛伊德之死在全美各地引發長期且大規模的反員警暴力執法，也助長了反種族歧視的社會議題，守護者順應時代變遷而更改隊名，如今卻再次引發種族歧視爭議，似乎違背了當初改名的初心。