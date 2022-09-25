香港女主播丘靜雯（Nicole）因外貌激似韓國人氣女團 Apink 的隊長朴初瓏（박초롱）而走紅，不僅五官清秀又擁有令人稱羨的健美好身材，是當今香港力捧的新一代新星，也被譽為「最美女主播」，不僅模樣專業又以高顏值深受觀眾喜愛。近日她與愛情長跑五年的男友慶祝交往周年，沒想到男友準備求婚驚喜，讓她激動直呼：「I said yes」。

被譽為「最美女主播」的丘靜雯今年離開主播台，轉戰電視節目的主持人，在社群平台上仍有不少粉絲，今（25）日正好是她的生日兼和男友交往的紀念日，在Instagram 上只見她捧著蛋糕，男友拿著多朵紅玫瑰，兩人甜蜜相擁，羨煞眾人；照片中丘靜雯手舉捧花，同時秀出手上的鑽戒，開心興奮的情緒溢於言表，她寫下：「I said yes」，第一時間就向大家宣布好消息。

多張照片記錄了他們的浪漫時刻，現場不僅有玫瑰花束和鑽戒、蛋糕，男方還用心地以兩人交往期間的合照裝飾，地上也有許多氣球，窗戶貼上「Will you marry me（妳願意跟我結婚嗎）」，求婚場面相當唯美，丘靜雯透露兩人交往了5年，隨著她答應求婚，兩人的愛情長跑也即將修成正果，讓不少網友留言祝賀：「恭喜，妳會是美美的新娘子」、「恭喜！真替妳開心」、「好配！郎才女貌」、「祝永遠幸福快樂」，還有人已經開始期待她早日生個可愛的寶寶。