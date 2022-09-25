受到全球能源消費結構轉型影響，2021年LNG（液化天然氣）運輸船需求爆增，隨著俄烏戰爭爆發，更加速LNG景氣週期到來，促使世界造船重鎮：韓國與中國的競爭加劇。市場分析，在韓國船廠難以擴張產能的情況下，中國爭取LNG船訂單的機會增加。

界面新聞報導，中國船舶工業行業協會統計信息部副主任曹博指出，從造船技術來看，中韓LNG造船廠沒有明顯差距。特別是中國船廠滬東中華在技術性能、建造效率、交付時間上，已和韓國船廠處於同一水準。

曹博認為，產能制約是影響中國船廠LNG船接單量不如韓國的因素之一。2022年以前，中國大型LNG船生產線只有滬東中華。但是在加入另兩家中國船廠江南造船、大船重工形成三條生產線後，將更有利於市場接單。

報導指出，2022年以來，由於LNG船訂單大增，目前韓國三大船廠均面臨船塢爆滿且產能有限的問題。

外媒Trade Winds報導，由於韓國船廠難以提供合適的交付船期，丹麥船東Celsius Tankers正在和中國船廠揚子江船業集團與招商工業進行談判，希望能訂造10艘至12艘LNG新船。此外，希臘船東Dynagas將和大船重工簽署四艘20萬立方公尺超大型LNG船建造意向書。