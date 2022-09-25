國際油價23日大跌，美國油價每桶為1月來首次跌破80美元。因全球升息令人憂慮經濟衰退打擊能源需求，和美元急升不利油價。但摩根大通和高盛等華爾街大型投行指供應緊張將讓油價第四季重回三位數。

紐約西德州原油近月期貨大跌近6％收78.74美元，自6月高點往下跌至今累跌36％。倫敦布蘭特近月期油大跌近5％收86.15美元，累跌30％。

盛寶銀行商品策略部主管韓森（Ole Hansen）說，市場擔心經濟放緩拖累原油等大宗商品價格下挫，加上美元走強令油價走勢更弱。

衡量美元兌歐元與英鎊等六大主要貨幣匯率整體表現的美元指數，23日上升1.5％收113.02點，為2002年5月來首次升破113點水準。

部份華爾街大型投行卻認為，就算外界愈來愈擔心全球經濟放緩，但低原油庫存、歐盟制裁俄國令冬季需求高峰期的能源供應更緊張、和石油輸出國組織（OPEC）暗示減產，都可望支撐油價回升。

摩根大通預測布蘭特油價第四季回升至每桶101美元，高盛上看125美元，摩根士丹利估95美元。

摩根大通亞洲能源與化部主管Parsley Ong指石油業多年來投資不足，像美國目前已鑽探但未完工的油井量創2014年來最低，和OPEC閒置產能低，都顯示供應極緊張。

高盛亞太區天然資源與潔淨能源研究部共同主管班達里（Nikhil Bhandari）指目前油市供不應求，尤其年底愈來愈多旅遊活動，和天然氣供應不足而轉向石油等能源需求上升而支撐油價。

摩根士丹利策略師拉茨（Martijn Rats）指夏季供應極緊張，反映油市正處大多頭走勢。後疫情期需求復甦已帶動油價走高，但供應面的回升速度卻跟不上需求。他認為布蘭特油價在90美元附近已是底部，很難進一步下跌。