年底的六都市長選戰，備受關注，其中在台北市長選情方面，資深媒體人近來強打國民黨參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞案。而根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的最新預測當選率，短短10天，蔣萬安上升了1.3個百分點，陳時中則下滑1.2個百分點。

根據《2022選戰溫度計》公布的六都最新預測當選率，截至25日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜54.8％、民進黨林佳龍45.2％；台北市︰國民黨蔣萬安38.0％、民進黨陳時中34.8％、無黨籍黃珊珊27.2％；桃園市︰國民黨張善政36.5％、民進黨鄭運鵬32.5％、民眾黨賴香伶15.7％、無黨籍鄭寶清15.3％；台中市︰國民黨盧秀燕55.1％、民進黨蔡其昌44.9％；台南市︰民進黨黃偉哲44.7％、國民黨謝龍介25.5％、無黨籍許忠信16.6％、無黨籍林義豐13.2％；高雄市︰民進黨陳其邁57.9％、國民黨柯志恩42.1％。

近來以台北市長選情最值得關注，資深媒體人強打蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案，似乎使得蔣萬安獲得不少同情票。根據該網站25日公布的台北市長最新預測當選率，若把它相較於9月15日的當選率，短短10天，蔣萬安的預測當選率，從36.7％上升至38.0％，增加1.3個百分點；陳時中則從36.0％下滑至34.8％，跌了1.2個百分點；黃珊珊從27.3％微降至27.2％，僅下滑0.1個百分點。