繼今年5月全國大專校院運動會之後，東京奧運體操國手唐嘉鴻再度挑戰比賽，而且是為期一個月的國際賽之旅，台北時間25日晚間中華體操隊也傳回捷報，在FIG世界體操挑戰賽巴黎站由唐嘉鴻摘下銀牌，蕭佑然鞍馬銅牌、林冠儀吊環第4名。

有「亞洲貓王」稱號的唐嘉鴻，曾在2018年雅加達亞運勇奪競技體操單槓金牌、地板銀牌，去年東京奧運是他首度挑戰奧運，於個人全能挺進決賽，最終留下第7名，創下中華體操隊在奧運競技體操個人全能最佳成績，這次問鼎FIG世界體操挑戰賽巴黎站，唐嘉鴻和去年東京奧運一樣，都在單槓項目無緣決賽，但他調整心情在其他項目討回顏面。

FIG世界體操挑戰賽巴黎站唐嘉鴻於地板項目資格賽拿到14.250分，在參賽50名選手中排第2，決賽他排在第7位上場，雖然執行分8.700分是決賽選手中最高，可惜總分14.200分、以0.5分之差，由愛爾蘭選手蒙哥馬利（Eamon Montgomery）收下金牌，而這面銀牌也是唐嘉鴻本季國際賽首面獎牌。

接下來中華體操隊還會參加匈牙利桑波特哈世界挑戰賽、土耳其梅爾辛世界挑戰賽，以及10月26日在英國利物浦展開的世界錦標賽，預計11月初返台。