被稱為「造船業皇冠上的明珠」之一的大型郵輪是中國目前唯一尚未完成的高技術船舶產品，自2019年10月首艘大型郵輪開工至今已近3年，完工進度已達7成。目前已完成全船貫通，進入內部裝修，預計2023年下半年正交付使用。
據《央視財經》報導，這艘在上海外高橋造船建造的中國首艘大型郵輪長達323.6米、寬37.2米，已經達到航母級長度。全船共有19層甲板，最多可以容納乘客5000多人，客房數超過2000間。
《快科技》報導說，建造這艘大型郵輪需要超過一萬噸的薄板，零部件數量達到2500萬個，是目前最複雜的單體的機電產品。而且每一個零件的建造技術精度都有很高要求，誤差最大不能超過20毫米。
《界面新聞》指出，大型郵輪與航母、液化天然氣(LNG)船一起被譽為「造船工業皇冠上的明珠」。作為設計建造難度最高的船型之一，大型郵輪也是中國目前唯一沒有攻克的高技術、高附加值船舶產品。
這艘大型郵輪是2018年由原中船工業集團與嘉年華集團、意大利芬坎蒂尼集團正式簽訂了「2+4艘」 Vista級13.55萬噸郵輪之一，計劃在中國訂購併運營。中船工業集團此後與中船重工集團實施聯合重組，兩者整體劃入新設立的。
報導說，上個月，第2艘大型郵輪也已正式開工，計劃將於2024年12月交付。
文章來源：首艘国产大型豪华邮轮建造进度超六成
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