美國國會在2018年撥款購買波音公司的F-15EX「鷹2式」(Eagle II)戰機，這是20多年來，美國空軍在半強迫情況再次購買不具匿蹤性能的4代戰機，因此這個採購案一直受到爭議。不過美國空軍國民警衛隊則是明確表態支持F-15EX的採購，表示該型戰機性能並不差，是個合理且划算的投資。

美國空軍國民警衛隊指揮官邁克•羅中將(Michael Loh)呼籲，應該要增加採購 F-15EX 重型戰鬥機。他說：「確實有些人仍然將F-15EX視為 1970 年代的技術的老戰機，但事實並非如此。這款戰鬥機改用第5代航空電子設備，包括開放式任務系統架構、被動型主動警告生存系統，以及電子作戰設備，更有與F-35同等級的AN/APG-82 主動相控陣雷達(AESA radar)。

他承認，更大規模採購 F-35 作為替代方案的可能性，不過，2種戰機的營運成本差距很大，滯空時間也是F-15更優。

原本可能以「1換1」的方式，將美國空軍國民警衛隊裡服役超過40年的F-15C給更換，但目前只獲得80架的F-15EX預算，只能換裝8個F-15C中隊中的其中3個。羅中將表示，老舊機身的F-15C過了合理的使用年限，導致必須負出較高的營運成本才能維持運作，而且F-15C的戰鬥性能仍然有限。相對的，新的F-15EX每架戰機雖然達到8000萬美元，但是新機體與新的模組式系統設計，在很大程度上節省了營運成本，採購量多也有助降低單價。

事實上，F-15EX 是目前西方世界唯一仍在生產的重量戰鬥機，F-35在等級上屬中型戰機。原本的5代重型戰機是F-22，然而它的生產線過少，使它變得操作成本過高。美國空軍甚至開始計畫，在2023年起陸續將F-22退役，屆時美國本土的空防工作可能還需要更多的F-15EX來肩付。這些 F-15EX 具有更好的航空電子設備，更快的速度和武器有效載荷量。