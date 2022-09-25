花花私下個性直率、搞笑，未來想挑戰拍喜劇。（陳俊吉攝）

花花身材宛如少女般纖細。（陳俊吉攝）

花花曾在《綜藝三國智》裡臉塗金粉Cosplay埃及艷后，醜到笑噴所有人。（淘禧娛樂提供）

花花（後排右二）因主持6年的《三國智》結交到許多好朋友。（台視提供）

名模花花（張嘉雲） 近年轉戰綜藝圈有成，她私下個性直率、搞笑，從不排斥當綜藝咖，「如果能夠讓別人笑，我覺得是件很幸福的事」，她更不介意搞怪扮醜，「平常就很美了，扮醜一下又怎麼樣。」言語間幽默又自信，喊話未來想挑戰拍喜劇；而已45歲的她，也透露逆齡身材全靠一條牛仔褲。

花花主持6年的《綜藝三國智》日前收攤，回憶在節目中挑戰無極限，不僅賣力闖關，還勇於嘗試各種Cosplay，曾全臉塗金粉扮埃及艷后，無厘頭造型笑噴所有人，「大家找不到我的底線。」想拍喜劇的她也期望，如果《三國智》主持群有天能一起拍類似美國《六人行》的情境喜劇，肯定非常爆笑。

她說《三國智》帶給她最大收穫是結交很多好朋友，主持群經常私下約會，彼此鼓勵、關心對方，笑稱「演藝圈也有真感情」。她與威廉、張立東常打麻將，瑪麗也會幫她整理家裡，與認識多年的王少偉更經常互相吐槽，「比如說我月經來肚子痛，他就說『妳要感恩，月經來一次少一次，妳都快更年期』，我就說『你全家才更年期』。」

當初為了主持外景節目，花花勤做瑜珈鍛練體魄，最多曾一周5天，因疫情減少為2至3天，每次約1小時。日後會想挑戰《全明星運動會》嗎？她看了看經紀人，「就算我想挑戰，她應該也不會讓我去吧。」經紀人擔心她會受傷，認為主持闖關跟選手比賽差別很大，虧花花在選角時應該就被刷掉。

花花無論身材、白皙外貌都宛如少女，她表示會定期做臉、打雷射，「隔天如果沒有工作，我一定去做臉、清粉刺，按摩臉很有用唷，讓臉部血液循環變好。」因外景節目常曬太陽，「紫外線對皮膚很傷，除了各種物理防曬，還要多補充膠原蛋白跟維生素C。」

她35歲之後意識到代謝變差，肚子、大腿及手臂默默長肉，現在儘量不吃宵夜，「鹽酥雞有吃就好了，不要吃光」。笑說以前很跩認為，「什麼是老，還好吧，跟我無關唷。什麼是減肥啊，不能吃宵夜怎麼可能。」透露18歲時穿的24、25腰牛仔褲還留著，隨時警惕自己身材別走鐘，「那條牛仔褲我故意沒丟，因為想到就要拿出來穿一下，只要一有點穿不上去，就要稍微注意。」

而花花時常在社群媒體分享從頭到腳的保養心得，讓25歲至44歲的女粉絲們認真筆記，她今年加入新東家「淘禧娛樂」，積極經營YT影片，時而推薦好物，朝直播帶貨方向邁進。