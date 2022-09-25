道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）指今年來標準普爾500指數只要出現單日跌幅至少1％，當周的周線平均下跌1.2％為1931年來最大跌幅，顯示過去十多年來美股逢低承接策略在今年失效，令散戶愈接愈慘。

全球央行升息衝擊股匯債市，美股三大指數23日跌幅至少1.6％，全周累跌4％或以上，均為五周內第四周跌幅至少3％。其中反映美股走勢的標普500指數今年來累跌近23％，全年可望創2008年來最大年跌幅。

高通膨、俄烏戰爭和可能衰退等因素衝擊美股走勢轉空頭之下，低接策略只會令人愈接愈慘。許多投資人因抵接而套牢後，就試圖把投資策略轉為長期持有。

自2008年金融危機以來，美股投資人逢低承接策略往往奏效，尤其新冠疫情期間美股急速回升並屢創新高期間，每當美股拉回都有低接買盤進場，因為投資人認為任何下跌走勢都只是短暫，很快就會回升，所以視下跌為低接良機。

研究機構Vanda Research指出，散戶買進更多美股和ETF的時間點，往往傾向在標普500下跌而非上漲的時候。

像標普500在13日大跌4.3％創2020年來最大單日跌幅時，散戶當天買進美股與ETF的金額合計逾20億美元，為今年來第二高單日買進金額。其中光SPDR標普500 ETF信託基金就買進3.95億美元為今年來最大單日買進金額。

高盛分析EPFR Global資料指出，今年來美國家庭投入美股的共同基金與ETF的金額，高於其贖回的金額，讓迄今美股基金淨流入890億美元，跟許多法人大舉撤出美股的情況完全相反。

散戶過去的愛股像特斯拉股價今年來累跌21％、亞馬遜累跌30％、超微和輝達更腰斬逾半。由於科技股對升息極敏感，因此相關類股走勢落後大盤表現。