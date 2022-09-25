職業生涯保持50戰50勝不敗紀錄的「炫富拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather)，今天他在日本所舉行的拳擊表演賽當中，迎戰日本MMA(綜合格鬥)明星朝倉未來，梅威瑟在第2回合以KO的方式擊敗對手，贏得了表演賽的勝利。

雖然本場比賽為表演性質，但仍吸引了許多觀眾到場觀戰，連「菲律賓戰神」帕奎奧(Manny Pacquiao)也帶著妻子到場助陣，45歲的梅威瑟比朝倉未來大15歲，雖然平時熱愛炫富，但退休後仍保持高強度訓練，梅威瑟近幾年甚至開始練習綜合格鬥技巧，恰巧今日對上MMA高手、也是日本知名格鬥網紅的朝倉未來，而比賽是以梅威瑟最擅長的拳擊進行，朝倉未來很難帶來威脅。

就在第2回合快結束時，梅威瑟一記右手重拳打中了朝倉未來的下巴，裁判讀完秒後朝倉未來還是沒能立即起身，最終由梅威瑟以2回合KO方式帶走勝利。

Floyd Mayweather knocked out Mikuru Asakura in the second round of their boxing exhibition bout 🥊pic.twitter.com/fTMr3kE97o — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) September 25, 2022

這也是梅威瑟自2018年1回合秒殺日本格鬥好手那須川天心後，再度在日本拿下勝利，今天對手朝倉未來身材明顯比那須川天心大一號，也讓梅威瑟花了一些功夫才拿下比賽。賽後接受訪問，梅威瑟也稱讚對手朝倉未來一番，同時也表態希望再回來日本打比賽，「請給這位不可思議的競爭者一些掌聲，又一次令人難忘的體驗，我很高興能夠來到這邊，再次感謝你們的邀請，我會回來的。」