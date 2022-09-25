總獎金70萬美元（約台幣2100萬元）的仰德TPC錦標賽，25日在林口高爾夫球場進行最終回合，陣陣風雨中，尋求衛冕的台灣好手李玠柏與澳洲選手史密斯（Travis Smyth）競爭激烈，史密斯打出低於標準桿6桿的66桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿，以兩桿之差奪得冠軍及12.6萬美元獎金（約合台幣378萬元）；李玠柏繳出67桿，以總計低於標準桿17桿的271桿，名列亞軍，獲獎金7.7萬美元（約合台幣230萬元）。

這是27歲史密斯的亞巡賽首冠，也是他職業生涯的第2冠，他在2017年轉入職業後，當年就在澳巡賽贏得1冠，2018年起開始打亞巡賽，2018年與2019年亞巡年度獎金排名分別是50丶43名，2020/2021/2022年度獎金排名更進步至21名，仰德TPC錦標賽冠軍讓他的最新亞巡獎金排名自第10上升至第6。

李玠柏也寫下亞巡賽最佳名次，他曾於2015年馬尼拉名人賽名列第3，這次亞軍獎金也使他的亞巡年度獎金排名自原先的第130驟升至第38，取得明年亞巡賽參賽資格機會很大。

史密斯賽後表示，他曾在今年6月的國際賽英國賽與冠軍擦肩而過，但他仍相信自己可以贏得冠軍，果然讓他如願以償，他笑著說：「非常神奇又開心！這座冠軍讓我在高球旅途上又邁進了一步！」

史密斯也提到，奪冠過程其實並不容易，「我的最大競爭對手、同組的李玠柏打得很好，一直緊追著我，給我壓力，雖然他始終未追上我，但讓我贏得不是那麼舒服。」

李玠柏說：「這回合我打得不錯，很努力追趕，有幾球很可惜，但是已全力以赴，對手打得太好，一直沒有機會超越他！」裡玠柏並說，第15洞的21呎可以保par的推桿沒進，第16洞的8呎博蒂推桿也沒推進，都是比較可惜的幾個洞。