民進黨立法院黨團隨即在22日行文資策會，欲索取高虹安任職期間參與所有計畫、申請出國次數等資料，要求3天內函復。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（25日）晚間再透過臉書發表千字文，質疑高虹安「你還是立法委員？知道自己的職權嗎？」柯強調，要求提供資料及說明，予以釋疑，對立法委員職權再平常不過，更批評高虹安靠操作媒體、網紅、聲量難成大器。

柯建銘表示，20日周刊刊出有關高虹安論文新聞， 民進黨立法院黨團先後二次行文經濟部及資策會，要求提供資料及說明，予以釋疑，對立法委員職權再平常不過，民眾黨及所有立委也常這樣做。高虹安身為立法委員，同時也是主審經濟部的經濟委員會委員，不要再硬凹亂講，自曝其短，還想跳槽選市長？

他說，資策會是經濟部所屬財團法人，非你所言純私法人，也非如你所比喻的上市公司台積電。資策會於1979年由李國鼎所建議，當年由民間企業及政府捐助成立的，對台灣資訊產業發展有貢獻。2000年阿扁執政後派剛從H P董事長退下來的黃河明為董事長。

柯建銘表示，他1993年進入立法院，在經濟委員會，當時執行長果芸，為了科專預算常與其討論 ，印象中他是一個很拼命、認真的人，立法院常討論資策會的定位，會不會與民爭利，及財團法人績效評比。資策會每年從政府各部門，如經濟部技術處、科技部等，取得之補助及委辦經費，約佔資策會總預算的四分之三。

柯建銘表示，民進黨黨團行文經濟部、資策會，何錯之有？有違法擴權嗎？不要再操作什麼民進黨黑手伸入資策會，什麼太可怕了，是高虹安太心虛了吧！也不是蔡壁如委員所言：動用國家機器，「總召瘋了嗎？」柯P要全面向誰開戰？向政府、立法院或法律開戰？更不是妳所言，資策會沒有義務提供資料，是妳怕了嗎？有何隱情？

他說，聲量操作網路媒體，並無法掩蓋高虹安可能的犯行，慎之、慎之，高最近全國知名、聲量大躁，其實是高面對問題的「態度」，犯眾怒所引發的，不要再講國家機器，抹黑一條龍，柯P的提油救火，讓星火燎原，深呼吸，吞口水，冷靜為要！

柯建銘表示，政治是非常艱難、專業的，做人做不好，政治絕對做不好，這是自己一向服膺。隨時有挑戰、攻擊、抹黑，「心理素質及人格特質」，是最基本的，也要有理想性，使命感，高度熱情，耐煩耐操，同理心，貼近民眾。

「妳身上顯現出不斷跳槽的印記」

柯建銘批評，到資策會同時念博士，拿到博士學位後，隔天到鴻海上班，不到一年，當民眾黨不分區，站在兩個巨人，柯P及郭台銘董事長身上，「雙老闆制」，「雙腳踏雙船，心頭亂紛紛」，不知聽誰的，政治史上首創不分區當一半，又空降選新竹市長，為新竹？為柯P選總統墊腳石？對新竹生疏，無感情，靠操作媒體、網紅、聲量難成大器。